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Ярмарка "Осенний урожай" пройдёт на площади Советской 26-27 октября

23 октября 2024 07:46  [123] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка "Осенний урожай" пройдёт на площади Советской. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ярмарка будет работать в предстоящие выходные 26 и 27 сентября с 9:00 до 18.:00.

Здесь нижегородцы смогут купить фермерскую продукцию - сезонные овощи, молочные продукты, мясо, хлебобулочные и другие товары нижегородских производителей.

Также представлены изделия местных мастеров - сувениры и игрушки, плетённые изделия, посуду.

Как добавили в департаменте, гости ярмарки смогут приобрести качественные продукты из разных городов нашего региона по доступным ценам. На площадке будет представлена и развлекательная программа для всей семьи.

Ярмарка организована департаментом развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода совместно с Минсельхозом Нижегородской области.

Напомним, ярмарка народных художественных промыслов "Секреты мастеров-2024" откроется в Нижнем Новгороде 26 октября. Ярмарка будет проходить в сквере на площади Горького, где разместят 56 торговых павильонов.

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Теги:
Продовольствие урожай ярмарки
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