"Торпедо" на выезде победило "Нефтехимик" со счётом 3:1 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

22 октября второй раз за шесть дней хоккеисты нижегородского "Торпедо" сыграли с "Нефтехимиком". Матч на "Нефтехим арене" в Нижнекамске состоялся без зрителей. Это связано с саммитом БРИКС, который в эти дни проходит в Татарстане.

17 октября в Нижнем Новгороде команды выдали сумасшедший матч, который завершился в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев, и "волки" намеревались отыграться на домашней арене.

Стоит отметить, что две последние встречи, проведённые в Нижнекамске, хоккеисты "Торпедо" завершили победами со счётом 3:2. Как показал матч 22 октября, "бело-синие" решили не отступать от традиций.

Игра началась с быстрого гола Дениса Почивалова, который открыл счёт на табло. После этого в течение периода нижегородцы создали несколько острых моментов у ворот соперника, а голкипер Иван Кульбаков нейтрализовал опасные ситуации у своих владений.

Вторая двадцатиминутка пошла по сценарию первой - и уже через полторы минуты Дмитрий Кагарлицкий оформил вторую шайбу. Но "Нефтехимик" также ответил буквально через минуту - экс-торпедовец Кирилл Ураков сократил отставание нефтекамцев. В конце периода нижегородцы доминировали в зоне соперника, и Кирилл Кирсанов забросил свою первую шайбу в сезоне, вернув разрыв в две шайбы – 1:3.

В заключительном игровом отрезке обе команды не расслаблялись, и период получился противостоянием защиты и вратарей. Но подопечные Игоря Ларионова не позволили "волкам" совершить камбэк и смогли противостоять настоящему штурму своих ворот.

"Торпедо" победило со счётом 3:1 и поднялось на 4 строчку турнирной таблицы "Запада". Стоит отметить, что это лучшая 10-матчевая серия нижегородцев в истории КХЛ: впервые "бело-синие" набирают очки 10 игр подряд.

Следующий ледовый бой пройдёт 24 октября в Уфе, где "Торпедо" сразится с ХК "Салават Юлаев".