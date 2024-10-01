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Экономика

Кабмин установил квоты на вывоз минеральных удобрений

23 октября 2024 12:37  [107] Экономика

В России установлены квоты на вывоз минеральных удобрений в период с декабря 2024 года по май 2025 года. Как сообщается на сайте Правительства России, такие меры направлены на поддержание достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке.

"В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Постановление об этом подписано. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений - около 11,2 миллиона тонн, для сложных - почти 8 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

Распределением объемов квот между участниками внешнеторговой деятельности займется Минпромторг. Отмечается, что квоты не будут распространяться, в том числе, на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной сельской ипотеки.

 

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Теги:
АПК Правительство РФ
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