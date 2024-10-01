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Общество

Процедура самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов утверждена в России

15 октября 2024 11:40  [54] Общество

Правительство России утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Как сообщается на сайте Кабинета министров, устанавливать самозапрет граждане смогут с 1 марта 2025 года.

"С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Направить заявление о самозапрете можно будет через единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ.  Этими же способами можно будет снять самозапрет. Воспользоваться услугой самозапрета можно будет неограниченное количество раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории.

Подписанное постановление - часть работы по реализации новых норм федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите", которые были приняты в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что законопроект о самозапрете граждан на кредиты и займы подготовил Центробанк.

Завкафедрой экономической безопасности РГУ им. Косыгина Валерий Сенков в интервью телеканалу "360" отметил, что данная инициатива поможет обезопасить себя от действий мошенников и застрахует от возможных рисков.

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Теги:
Законопроекты Кредит Правительство РФ
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