Процедура самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов утверждена в России Общество

Правительство России утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Как сообщается на сайте Кабинета министров, устанавливать самозапрет граждане смогут с 1 марта 2025 года.

"С 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление, регулирующее отдельные вопросы процедуры подачи заявления и получения решения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Направить заявление о самозапрете можно будет через единый портал госуслуг или при личном посещении МФЦ. Этими же способами можно будет снять самозапрет. Воспользоваться услугой самозапрета можно будет неограниченное количество раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории.

Подписанное постановление - часть работы по реализации новых норм федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите", которые были приняты в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что законопроект о самозапрете граждан на кредиты и займы подготовил Центробанк.

Завкафедрой экономической безопасности РГУ им. Косыгина Валерий Сенков в интервью телеканалу "360" отметил, что данная инициатива поможет обезопасить себя от действий мошенников и застрахует от возможных рисков.