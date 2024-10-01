Тренер нижегородского ХК "Торпедо" Игорь Ларионов планирует наладить выпуск вина в России Экономика

Главный тренер нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов планирует наладить выпуск вина в России. Об сообщает РБК со ссылкой на знаменитого хоккеиста.

Игорь Ларионов начал бизнес по производству негоциантских вин в США и Австралии еще в 2002 году, однако в настоящее время выпуск вина за границей приостановлен.

"Сейчас мои отношения с партнерами за рубежом по производству вина на паузе. Я бы хотел производить свое вино в России, уже вел переговоры с одним из производителей в Крыму, чтобы сделать совместный проект", - сообщил Игорь Ларионов.

Он также добавил, что в США у него осталась личная коллекция вина, которую он намерен перевезти в Россию.

Напомним, приостановка лицензии спиртзавода "Чугуновский" в Нижегородской области не отразится на работе компании Novabev Group.