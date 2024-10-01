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Экономика

Приостановка лицензии спиртзавода "Чугуновский" не отразится на работе компании Novabev Group

15 октября 2024 10:59  [97] Экономика

Фото: zavod-ch.ru/

Компания Novabev Group прокомментировала приостановку лицензии на один месяц спиртзавода "Чугуновский" в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Novabev Group плотно работает над решением ситуации с Росалкогольтабакконтролем. На производстве установлено необходимое оборудование, и завод соблюдает требования и стандарты при переработке спиртовых отходов.

"Руководство спиртзавода "Чугуновский" в августе провело несколько встреч с заинтересованными ведомствами, в частности, с Росприроднадзором, на которых обсуждались планы предприятия по реализации мер для совершенствования процессов, связанных с воздействием на экологию. В этом направлении идет активная работа",- пояснили в компании.

В компании добавили, что на спиртозавод "Чугуновский" приходится менее 2% EBITDА группы. На деятельности Novabev Group приостановка лицензии завода не отразится, так как предприятие поставляет только около 20% спирта. Остальной объем сырья закупается у внешних партнеров.

Напомним, ещё весной этого года жители Воротынского района пожаловались на массовую гибель рыбы в местной реке Чугунка. Росприроднадзор организовал проверку, по результатам которой было установлено, что загрязнение реки произошло из-за деятельности спиртзавода. Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превысило нормативы по ряду показателей.

В результате АО "Спиртзавод Чугуновский" оштрафовали на 850 тысяч рублей. Позже было установлено, что спиртзавод нанес ущерб Чугунке на 740 тысяч рублей. После этого у спиртзавода приостановили лицензию

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Теги:
Завод Производство
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