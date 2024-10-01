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Общество

Лицензию Чугуновского спиртзавода приостановили из-за загрязнения реки

14 октября 2024 11:43  [128] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками приостановила действие лицензии АО "Спиртзавод Чугуновский" в Нижегородской области. Причиной стало загрязнение предприятием реки Чугунка.

Как сообщает телеканал "360", информация о приостановке лицензии нижегородского спиртзавода появилась в реестре Росалкогольтабакконтроля 10 октября.

Напомним, ещё весной этого года жители Воротынского района в апреле пожаловались на массовую гибель рыбы в местной реке Чугунка. Росприроднадзор организовал проверку, по результатам которой было установлено, что загрязнение реки произошло из-за деятельности спиртзавода. Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превысило нормативы по ряду показателей.

В результате АО "Спиртзавод Чугуновский" оштрафовали на 850 тысяч рублей. Позже было установлено, что спиртзавод нанес ущерб Чугунке на 740 тысяч рублей.

По решению Воротынского районного суда в сентябре этого года спиртозавод обязали обеспечить нормативную очистку сточных вод в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Как оценивают ситуацию эксперты, приостановка лицензии предприятия продлится до момента, пока все нарушения не будут устранены. Если же в течение полугода предписание суда будет проигнорировано, то лицензию могут и вовсе отозвать.

По данным РБК, предприятие принадлежит производителю водки Novabev Group, который выпускает продукцию под брендами Beluga, "Беленькая", "Архангельская" и другими. По итогам 2023 года компания стала крупнейшим производителем водки в России.

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Теги:
Алкоголь лицензии Росприроднадзор
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