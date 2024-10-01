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Общество

Подрядчик готовит объездную дорогу на площади Свободы

23 октября 2024 13:48  [163] Общество

Подрядчик продолжает подготовку объездной дороги на площади Свободы в зоне строительства метрополитена, сообщает Telegram-канал "Метро НН".

Согласно информации, рабочие обустраивают временную дорогу с улицы Ванеева на улицу Варварскую.

Всего для устройства временной объездной дороги строителями будет уложено около 1850 кубометров песка, почти две тысячи кубов щебня и примерно 1200 кубометров асфальтобетона. Отмечается, что часть участка для временного проезда с ул. Варварской на ул. Семашко и с Семашко на улицу Горького уже готова.

Напомним, станции метро "Оперный театр" и площадь "Сенная" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Также ранее сообщалось, что станцию метро "Сормовская" построят в декабре 2026 года.

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Теги:
Метро Строительство
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