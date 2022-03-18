Станцию метро "Сормовская" планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Станцию метро "Сормовская" планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, разработкой документации по новой станции займется организация "Моспроект-3", которая уже проектирует станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы".

Как рассказал Юрий Шалабаев, контракт на строительство планируется заключить до конца 2022 года. В настоящее время ведется согласование стоимости проведения работ.

Ранее сообщалось, что 3 проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Один из них может быть смонтирован к концу этого года.

Также напомним, что котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной.