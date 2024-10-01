ННГУ получит средства на разработку инновационной добавки для производства шин Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и АО "Управляющая компания биохимического холдинга "Оргхим" подвели итоги конкурса инновационных проектов в области малотоннажной химии для шинной отрасли. Как сообщает пресс-служба правительства региона, победу в конкурсе присудили проекту ННГУ им. Лобачевского по разработке неканцерогенного технологического компаунда для производства шин и инновационной технологии его производства.

"Зачастую компаниям требуются узкоспециализированные решения для технологического развития, и они готовы вкладывать средства в их разработку. Конкурсы Нижегородского НОЦ совместно с индустриальными партнерами помогают сделать первый шаг в построении долгосрочных конструктивных взаимоотношений между бизнесом и научными организациями. Таким образом предприятия решают свои задачи, а ученые получают дополнительное финансирование", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Заявки на конкурс оценивались по нескольким параметрам: инновационная составляющая проекта, квалификация и опыт работы коллектива, конкурентоспособность проекта и прочее.

На реализацию проекта будет направлено 20 млн рублей: по 10 млн от НОЦ и от индустриального партнера.

В этом году Нижегородский НОЦ расширил конкурсные программы, ориентированные на реальный сектор экономики. Проводимые конкурсы направлены на развитие отраслей железнодорожного сообщения, высокотехнологичной медицины, станкостроения и разработку зелёных технологий для химической промышленности.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта "Наука и Университеты", который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина с 2018 года. Подробнее узнать о возможностях, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации.

Ранее сообщалось, что нижегородский НОЦ запустил пятый конкурс на разработку технологий.