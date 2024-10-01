Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2024 16:13  [78] ННГУ получит средства на разработку инновационной добавки для производства шин
23 октября 2024 15:54  [99] Всероссийский молодежный семинар "Без срока давности" прошел в Нижнем Новгороде
23 октября 2024 15:20  [117] Депутаты Гордумы на очередном заседании обсудили бюджет и работу комиссий
23 октября 2024 15:06  [125] Перестройка частот: в Кстове переходят на LTE
23 октября 2024 13:57  [174] Более 90 млн рублей выделят на ремонт памятных мест воинам ВОВ в Нижнем Новгороде
23 октября 2024 13:48  [226] Подрядчик готовит объездную дорогу на площади Свободы
23 октября 2024 13:25  [154] Риелторы уверены, что спрос на ипотеку сохранится, несмотря на повышение ставок
23 октября 2024 13:06  [167] Свыше 200 субботников по очистке берегов водоемов провели с начала года в Нижнем Новгороде
23 октября 2024 11:30  [183] Дорогу от улицы Бекетова к школе №122 отремонтировали по поручению мэра
23 октября 2024 10:48  [219] Бывшего замдиректора нижегородского паспортно-визового центра осудили за взятку
Общество

ННГУ получит средства на разработку инновационной добавки для производства шин

23 октября 2024 16:13  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и АО "Управляющая компания биохимического холдинга "Оргхим" подвели итоги конкурса инновационных проектов в области малотоннажной химии для шинной отрасли. Как сообщает пресс-служба правительства региона, победу в конкурсе присудили проекту ННГУ им. Лобачевского по разработке неканцерогенного технологического компаунда для производства шин и инновационной технологии его производства.

"Зачастую компаниям требуются узкоспециализированные решения для технологического развития, и они готовы вкладывать средства в их разработку. Конкурсы Нижегородского НОЦ совместно с индустриальными партнерами помогают сделать первый шаг в построении долгосрочных конструктивных взаимоотношений между бизнесом и научными организациями. Таким образом предприятия решают свои задачи, а ученые получают дополнительное финансирование", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Заявки на конкурс оценивались по нескольким параметрам: инновационная составляющая проекта, квалификация и опыт работы коллектива, конкурентоспособность проекта и прочее.

На реализацию проекта будет направлено 20 млн рублей: по 10 млн от НОЦ и от индустриального партнера.

В этом году Нижегородский НОЦ расширил конкурсные программы, ориентированные на реальный сектор экономики. Проводимые конкурсы направлены на развитие отраслей железнодорожного сообщения, высокотехнологичной медицины, станкостроения и разработку зелёных технологий для химической промышленности.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области признан одним из лидеров, входящих в тройку научно-образовательных центров по итогам деятельности за 2023 год, среди всех созданных НОЦ в России в рамках национального проекта "Наука и Университеты", который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина с 2018 года. Подробнее узнать о возможностях, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации.

Ранее сообщалось, что нижегородский НОЦ запустил пятый конкурс на разработку технологий.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ НОЦ
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2024 17:57  [496] Нижегородский НОЦ запустил пятый конкурс на разработку технологий
13 сентября 2024 17:59  [1187] Нижегородский НОЦ начал прием заявок на грантовый конкурс научно-технических проектов
29 августа 2024 09:19  [831] Нижегородский НОЦ и НГТУ будут участвовать в разработках путевой ж/д техники
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph