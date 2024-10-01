Более 110 нижегородских предприятий стали участниками Дня поставщика в сфере "Металлургия" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 110 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика по направлению "Металлургия". Как сообщает пресс-служба правительства региона, подобные встречи проводит региональный центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на Дне поставщика крупные металлургические предприятия поделились своими потребностями, рассказали о том, какие требования предъявляют к продукции, провели переговоры с потенциальными поставщиками.

В качестве потенциальных заказчиков выступили "Русполимет" (металлургическая компания), Выксунский металлургический завод "ОМК" (трубное производство), ГК "Росатом" (ядерная энергетика), Городецкий судоремонтно-механический завод (ремонт судов), Борский трубный завод (производство труб) и "Волгастальпроект" (производство металлургических заготовок деталей). Все эти предприятия заинтересованы в покупке спецодежды, инструментов для металлообработки, например, лазерных и плазменных резаков, а также в складском и стеллажном оборудовании. Заказчики открыты к сотрудничеству с подрядными организациями для выполнения ремонтных работ, подбора и обучения персонала.

Среди компаний-потенциальных поставщиков свою продукцию представили ООО "Политраксервис" (автодилер), ПАО "АКБ "Металлинвестбанк" (финансовые услуги для металлургической отрасли), ООО "ТД "Вертикаль" (складское оборудование), ООО "Айтем" (техническое проектирование), ООО "ТСН-Электро" (электротехнические изделия), ООО "Нормал-Вент" (вентиляционное оборудование), ООО "ЕМГ" (металлургическое оборудование), ООО "Нейромир" (машины на нейроуправлении), ИП Кремешкова Марина Сергеевна (торговля бытовыми электротоварами), ООО "Сберлизинг" (лизинговые услуги), ООО "Пигрупп" (нестандартные изделия из металла), конструкторское бюро "ИнжАП" (инженерные разработки и проектирование).

В рамках мероприятия прошли деловые встречи, где участники обсудили вопросы взаимодействия, обменялись контактами и провели предварительную оценку возможностей для участия в закупках.

В региональном Минпромторге напомнили, что с начала года в Нижегородской области было организовано восемь отраслевых Дней поставщика по направлениям: судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, индустрия гостеприимства, медицинское производство, нефтехимия, легкая и деревообрабатывающая промышленность, пассажирские перевозки и логистика. В мероприятиях приняло участие более 700 предпринимателей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль".