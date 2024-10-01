Субботу 2 ноября предложили сделать сокращённым рабочим днём Общество

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с рекомендацией для работодателей сделать рабочую субботу, 2 ноября, сокращённым днём. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, такая возможность пойдёт на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом.

Напомним, по случаю Дня народного единства в начале ноября граждан ждут одна удлинённая и одна сокращённая рабочие недели. Жители страны будут отдыхать 3 и 4 ноября (воскресенье - понедельник).

"В качестве рекомендации можно предложить работодателям сделать 2 ноября предпраздничным сокращённым рабочим днём. Я уверен, что многие из них сами пойдут навстречу своим сотрудникам. Думаю, что каждый коллектив может самостоятельно решить этот вопрос", - прокомментировал Нилов РИА Новости.

Парламентарий при этом напомнил, что осень уже в разгаре: плохая погода, серость и сырость, кроме того, у многих высок уровень тревожности и напряжения.

"Дополнительная возможность уйти с работы пораньше и провести время с семьёй будет только на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом", - считает парламентарий.

При этом он отметил, что выступает против того, чтобы сделать 2 ноября выходным днём.

"Потому что любые дополнительные выходные — это дополнительная нагрузка на бюджетную систему и снижение возможности заработка для тех, кто работает на сдельной оплате труда", - пояснил Нилов.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.