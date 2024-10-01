Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 07:45  [37] Первый муниципальный офсетный контракт по озеленению реализуют в Дзержинске
24 октября 2024 07:26  [73] Субботу 2 ноября предложили сделать сокращённым рабочим днём
23 октября 2024 18:26  [300] Более 540 млн рублей направят на строительство инфраструктуры в нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
23 октября 2024 18:08  [305] Глава Нижнего Новгорода провел совещание с подрядчиками по подготовке к зиме
23 октября 2024 17:53  [311] Концерт участников первой творческой мастерской для героев СВО прошел в Нижнем Новгороде
23 октября 2024 16:52  [303] Нижегородцев приглашают принять участие в новом проекте "СпортТрек"
23 октября 2024 16:13  [316] ННГУ получит средства на разработку инновационной добавки для производства шин
23 октября 2024 15:54  [315] Всероссийский молодежный семинар "Без срока давности" прошел в Нижнем Новгороде
23 октября 2024 15:20  [319] Депутаты Гордумы на очередном заседании обсудили бюджет и работу комиссий
23 октября 2024 15:06  [308] Перестройка частот: в Кстове переходят на LTE
Общество

Субботу 2 ноября предложили сделать сокращённым рабочим днём

24 октября 2024 07:26  [73] Общество

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с рекомендацией для работодателей сделать рабочую субботу, 2 ноября, сокращённым днём. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, такая возможность пойдёт на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом.

Напомним, по случаю Дня народного единства в начале ноября граждан ждут одна удлинённая и одна сокращённая рабочие недели. Жители страны будут отдыхать 3 и 4 ноября (воскресенье - понедельник).

"В качестве рекомендации можно предложить работодателям сделать 2 ноября предпраздничным сокращённым рабочим днём. Я уверен, что многие из них сами пойдут навстречу своим сотрудникам. Думаю, что каждый коллектив может самостоятельно решить этот вопрос", - прокомментировал Нилов РИА Новости.

Парламентарий при этом напомнил, что осень уже в разгаре: плохая погода, серость и сырость, кроме того, у многих высок уровень тревожности и напряжения.

"Дополнительная возможность уйти с работы пораньше и провести время с семьёй будет только на пользу и работодателям, и работникам, и обществу в целом", - считает парламентарий.

При этом он отметил, что выступает против того, чтобы сделать 2 ноября выходным днём.

"Потому что любые дополнительные выходные — это дополнительная нагрузка на бюджетную систему и снижение возможности заработка для тех, кто работает на сдельной оплате труда", - пояснил Нилов.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Отдых Праздники
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2024 07:49  [1384] Шестидневная и сокращённая рабочие недели ждут нижегородцев по случаю Дня народного единства
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph