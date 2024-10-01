Нижегородская школа №110 стала победителем Всероссийского конкурса музеев "Солдаты Великого Отечества" Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Музей боевой Славы нижегородской школы №110 стал победителем Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций "Солдаты Великого Отечества". Ежегодный конкурс проводит партия "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память". Нижегородский музей занял 3-е место в номинации "Лучший городской музей" и получил призовой сертификат на сумму в 200 тысяч рублей.

В этом году музей школы №110 отметил 25-летие, инициатором его создания была ветеран Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Гвоздикова. Начальный фонд составляли документы, фотографии и личные вещи участников тех событий. В 2022 году учитель истории, руководитель музея Евгений Серов вдохновил ребят на создание новой экспозиция "1418 шагов до Победы", посвященной 80-летию Сталинградской битвы. Особое место в музее уделено памяти уроженца Нижегородской области –участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Василию Леонтьевичу Волгину.

Сейчас в экспозиции сотни экспонатов, большинство из которых подлинные – собранные школьным поисковым отрядом "Поле брани" на мемориальных Вахтах Памяти в Смоленской, Волгоградской и Тверской областях. Сегодня музей – основная часть патриотической работы в школе.

"В нашем музее есть стенд, где представлены личные вещи бойца, которого мы нашли во время поисковой экспедиции в Смоленской области, Соболева Николая Ефимовича 1905 г.р. Это именной медальон, нательная ладанка, значок "За прыжки с парашютом", мундштук, химический карандаш. Благодаря медальону мы смогли узнать информацию о нем, откуда он. В итоге бойца похоронили на Родине – в Самарской области. Это очень важно", - рассказал экскурсовод, ученик 11-го класса, член школьного поискового отряда "Поле брани" Егор Светанков.

Также сегодня в музее собрана экспозиция "СВОи ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!", рассказывающая о событиях и героях специальной военной операции. В ней представлены артефакты из зоны СВО: предметы вооружения, снаряжения, экипировки бойцов вооруженных сил России, а также трофейные экспонаты.

"Призовой фонд мы направим на развитие материально-технической базы не только самого музея, но и отдельного кабинета истории, в котором будет создана еще одна новая экспозиция, посвященная специальной военной операции. У нас есть родители, которые являлись участниками СВО или сейчас находятся в зоне боевых действий. И мы понимаем, насколько сейчас это имеет значение для всех нас, для наших учеников", - отметила директор школы №110 Виктория Долгополова.

Центральное место в экспозиции будет посвящено Герою СВО, бойцу 96-й отдельной бригады разведки Андрею Кочетову, героически погибшему 26 января 2023 года при исполнении воинского долга в поселке Белокуракино Луганской области. В бригаде, где служил Андрей, ученики 110-й школы неоднократно принимали участие в Дне призывника, проводили районную "Зарницу" и многих военнослужащих знают лично.

"Узнав о гибели Андрея, мы решили создать мемориальную экспозицию о нем. Андрей Кочетов и Василий Волгин – герои нашего Отечества, совершили подвиги на территории Украины, громя нацистов в 1943 и 2023 годах с разницей в 80 лет! Это такая параллель, связь поколений. Волгин Василий Леонтьевич, который в 24 года стал Героем Советского Союза и Андрей Кочетов, который в 26 лет вошел в бессмертие. У них была одна цель, одна задача – борьба за независимость России, за нашу территориальную целостность, за право русского человека говорить на своем языке, за нашу культуру, за наш народ!" - сказал руководитель музея Евгений Серов.

Для новой экспозиции музея родители Андрея привезли личные вещи сына. Любовь и Владимир Кочетовы передали его военную форму, фотографии, грамоты, записи и даже кусок обоев, изрисованный им в детстве танками и пушками.

"Перед отъездом в последний день он у нас попросил прощения: "Простите, я по-другому не могу, там мои ребята, я должен быть с ними, иначе нацизм будет здесь". Нам как родителям, конечно, безмерно прискорбно, но мы понимаем, что должны быть крепкими. И стараемся объединять тех, кому судьба выпала тоже пережить такое, и не просто горевать, а воевать за них, помогать нашим ребятам. Слова "Быть бойцом – жить вечно" приобретают актуальность на этих событиях, которые сейчас происходят. Мы поставили перед собой такую цель – вот нет его, а он должен жить в нашей памяти, в наших делах. Это говорит о том, что все было точно не зря", - поделился отец Героя СВО, председатель Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Владимир Кочетов.

С победой во Всероссийском конкурсе музей поздравили депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов и региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Горин. Они отметили особую важность школьных музеев в образовании и патриотическом воспитании молодежи.

"Самое главное – руководитель музея и ребята показали, что им небезразлична судьба Отечества, его Героев и важнейших для страны событий. Само по себе создание школьного музея требует серьезного подхода, самоотдачи и большого количества вложенных сил. В этом музее сразу видно – он сделан с душой, от чистого сердца. И признание этого школьного музея на федеральном уровне – тому подтверждение. Ребята и их наставник большие молодцы!" - отметил Вадим Булавинов.

Координаторы партпроектов вручили школе Благодарственное письмо, призовой сертификат и собрание сочинений об истории Российского государства.

Напомним, конкурс проводится по инициативе общественного совета партпроекта "Историческая память" при содействии Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".