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Общество

В Кстове увековечили память о погибшем на специальной военной операции сотруднике Новогорьковской ТЭЦ

24 октября 2024 15:15  [57] Общество

В Кстове увековечили память о погибшем на специальной военной операции работнике Новогорьковской ТЭЦ Андрее Петренко. Памятную доску на здании школы № 5, где он учился, на церемонии 23 октября открыли заместитель главы администрации Кстовского муниципального округа Николай Носов и директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

Андрей Петренко работал на Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" с 2014 года. С сентября 2022 года проходил военную службу в зоне проведения СВО, был командиром отделения разведывательной роты. Погиб 23 октября 2023 года. Указом Президента России посмертно награждён Орденом Мужества.

"Мы хотим, чтобы каждый ученик этой школы знал, что здесь учился человек, ценой своей жизни исполнивший воинский долг ради них, ради нашего будущего. Вечная память Андрею Александровичу Петренко. Низкий поклон его маме Нине Борисовне, членам его семьи", – сказал заместитель главы администрации Кстовского округа Николай Носов.

"Андрей Петренко работал на Новогорьковской ТЭЦ старшим машинистом котельного отделения. Он был отличным специалистом, инициативным и ответственным человеком. Ему было всего 39 лет, когда он отдал жизнь за Родину, за нашу мирную жизнь. Память об Андрее Александровиче Петренко мы сохраним навсегда", – сказала директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

У Андрея Петренко осталось двое сыновей. Его вдова Марина Петренко также трудится на Новогорьковской ТЭЦ.

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Теги:
Кстово СВО Т Плюс
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