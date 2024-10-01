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Общество

Роскомнадзор допустил блокировку звонков в мессенджерах для защиты от мошенников

24 октября 2024 15:28  [120] Общество

Звонки через мессенджеры могут заблокировать при нарушении требований российского законодательства в ходе борьбы с мошенничеством. Об этом глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил на форуме "Спектр", сообщает телеканал "360".

"Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки - нет. Это жесткий вариант", - заявил он.

По словам главы Роскомнадзора, для обеспечения защиты россиян от действий аферистов могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для пропуска звонков.

При этом у пользователя должно остаться право самостоятельно ограничивать или, наоборот, принимать различные звонки. Например, из-за границы или из записной книжки.

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Теги:
Мошенничество Роскомнадзор Связь
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