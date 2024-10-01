Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram Общество

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале, аферисты крадут аккаунты через фиктивные сообщения от службы поддержки.

"Аферисты от имени "службы поддержки" сообщают пользователю о поступившей заявке на удаление его аккаунта. Затем просят продиктовать код из SMS, чтобы получить доступ к аккаунту", - говорится в сообщении.

В ведомстве обращают внимание на то, что в мессенджере отсутствует функционал подачи "заявки на удаление аккаунта", а служба поддержки не отправляет подобные уведомления, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Telegram изменил политику безопасности и начнёт модерировать приватные чаты.