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Общество

Новая схема мошенничества под видом "советов по безопасности" появилась в Telegram

23 октября 2024 09:50  [97] Общество
Новая схема мошенничества под видом советов по безопасности появилась в Telegram

Новая схема мошенничества под видом советов по безопасности появилась в Telegram

Мошенники придумали новую схему кражу данных российских пользователей Telegram. Как обнаружил ТАСС,  злоумышленники пишут людям с аккаунта, названного "Советы по безопасности". Потенциальную жертву предупреждают о якобы блокировке аккаунта из-за "мошеннических действий с "учетной записью" и просят перейти по ссылке в "системный центр".

Согласно сообщению,  злоумышленники делают рассылку, в которой говорится, что они якобы получили несколько сообщений о мошенничестве с аккаунтом цели, и эту активность подтвердили их "системы".

"Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись", - говорится в сообщении без указания, кто такие "мы".

Как заявили ТАСС в "Лаборатории Касперского", в подобных сообщениях прослеживается фишинг: учетная запись не похожа на служебные уведомления от Telegram и ее можно заблокировать, как любого другого пользователя.

Специалисты Лаборатории советуют не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не вводить свои данные на непроверенных ресурсах. В компании предположили, что если человек перейдет по указанной ссылке, то он попадет на фейковую страницу авторизации, где нужно будет ввести номер телефона, пароль и код подтверждения от аккаунта в мессенджере. В результате все данные уходят злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новые схемы обмана с использованием школьных чатов.

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Теги:
Кража Мошенничество Социальные сети
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