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Экономика

Буксир-толкач, построенный по проекту нижегородской судоверфи, спущен на воду

24 октября 2024 16:08  [98] Экономика

Фото: Telegram-канал ГК "Р-Флот"

Буксир-толкач "Инженер Зингер" проекта ТСК.395, в разработке которого принимала участие нижегородская группа компаний "Р-Флот", спустили на воду. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Р-Флот".

Торжественная церемония спуска на воду судна прошла на Череповецком судостроительном заводе. Буксир-толкач "Инженер Зингер" строился по заказу "Шексна Шиппинг".

"Современный буксирный теплоход-толкач предназначен для буксировки сухогрузных барж, в том числе методом толкания. Ожидается, что в следующем году судно приступит к выполнению задач на реках России", - говорится в сообщении.

Отметим, что головное судно проекта ТСК.395 "Юрий Попсуев" было построено на судостроительном комплексе группы компаний "Р-Флот".

Напомним, нижегородская судоверфь спустила на воду два хаусбота.

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Теги:
Судостроение Флот
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