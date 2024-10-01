Буксир-толкач, построенный по проекту нижегородской судоверфи, спущен на воду Экономика

Фото: Telegram-канал ГК "Р-Флот"

Буксир-толкач "Инженер Зингер" проекта ТСК.395, в разработке которого принимала участие нижегородская группа компаний "Р-Флот", спустили на воду. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Р-Флот".

Торжественная церемония спуска на воду судна прошла на Череповецком судостроительном заводе. Буксир-толкач "Инженер Зингер" строился по заказу "Шексна Шиппинг".

"Современный буксирный теплоход-толкач предназначен для буксировки сухогрузных барж, в том числе методом толкания. Ожидается, что в следующем году судно приступит к выполнению задач на реках России", - говорится в сообщении.

Отметим, что головное судно проекта ТСК.395 "Юрий Попсуев" было построено на судостроительном комплексе группы компаний "Р-Флот".

Напомним, нижегородская судоверфь спустила на воду два хаусбота.