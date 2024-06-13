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Экономика

Нижегородская судоверфь спустила на воду два хаусбота

27 июня 2024 11:26  [7] Экономика

Фото: vk.com/kalaoboats

Нижегородская судоверфь "Калао Боатс" спустило на воду два судна-хаусбота. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на гендиректора предприятия Максима Бурганова.

Оба судна отправятся заказчикам в Самару.

Хаусбот - это судно, созданное по принципу "дома на воде", в котором можно жить и путешествовать. В нем есть кухня, спальня, гостиная, гальюн, ванная, баня и открытая палуба. Площадь хаусбота составляет 130 кв. метров.

Максим Бурганов отметил, что идею создания хаусботов он подсмотрел - первые суда появились в США в 1905 году.

"Судно строится из морского алюминия. Корпус верфь разрабатывает и строит сама. Сейчас на хаусботы ставят два мотора Marine Rocket мощностью 60 л.с. Следующие два судна компания планирует построить с электродвигателями российского производства", - отметил Бурганов.

Также компания получила заказы на строительство хаусботов для Нижнего Новгорода.

Напомним, судоверфи Нижегородской области спустили на воду более 30 судов в 2023 году. 

СПРАВКА:

Длина хаусбота составляет 12 метров, ширина - 6 метров. Максимальная грузоподъемность судна - до 1500 кг. Крейсерская скорость - 10 км/час, а максимальная -15 км/час. Запас хода - 800 км. Судно может двигаться при максимальной волне в 0,6 метра. Суда предназначены для плавания по рекам, озерам и водохранилищам, а также в прибрежной морской зоне.

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Теги:
реки Судостроение
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