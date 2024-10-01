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Экономика

Промышленное производство выросло в Нижегородской области на 3,4% в 2024 году

24 октября 2024 18:43  [4] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 103,7% по итогам января-сентября 2024 года. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

По его словам, наиболее устойчивый рост наблюдается в производствах, выпускающих продукцию в рамках гособоронзаказа.

"Так, производство компьютеров выросло за отчетный период на 31,7%, автопром показал рост в 25,3%, производство готовых металлических изделий увеличилось на 18,4%, а производство резиновых и пластмассовых изделий выросло на 18%", - пояснил Поляков.

Замгубернатора добавил, что положительная динамика отмечается еще в пяти сферах промышленности, в частности, в деревообработке (+7,8%), производстве мебели (+5%) и в производстве лекарственных средств, где рост за отчетный период составил 4,9%.

Напомним, Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР в 2023 году.

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Теги:
Промышленность Статистика
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