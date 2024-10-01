Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2024 18:55  [120] Первое заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения прошло в нижегородском Заксобрании
24 октября 2024 18:34  [120] Нижегородцы смогут принять участие в конкурсе молодежного контента
24 октября 2024 18:03  [152] Дом народного единства провел "Зарядку со спецназом" для кадетов и юнармейцев
24 октября 2024 17:29  [153] Евгений Семенов: "Проект создания велосети заслуживает внимания"
24 октября 2024 17:07  [153] Елена Мозгунова: "Создание велосети требует комплексного подхода"
24 октября 2024 17:02  [163] Прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев
24 октября 2024 16:49  [167] Андрей Самсонов: "Создание велосети необходимо увязывать с будущим развитием Нижнего Новгорода"
24 октября 2024 16:45  [189] В Нижнем Новгороде начали строить городскую велосеть
24 октября 2024 16:26  [174] Юрий Шалабаев вручил благодарности 42 работникам дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
24 октября 2024 15:37  [206] Производство георешетки запустили в Нижегородской области
Общество

Первое заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения прошло в нижегородском Заксобрании

24 октября 2024 18:55  [120] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Заксобрании Нижегородской области впервые прошло заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения при комитете по социальным вопросам. В работе совета приняли участие председатель ЗСНО Евгений Люлин, председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова, председатель экспертного совета Соломон Апоян, руководители ведущих медицинских учреждений Нижегородской области.

Экспертный совет был создан летом текущего года. В его состав вошли в том числе главные врачи больниц и поликлиник, которые, обладая практическим опытом, могут предложить ценные идеи для совершенствования медицинской помощи. По итогам первого заседания стало очевидно, что ожидания оправдались: дискуссия была активной и конструктивной.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала поддержка репродуктивного здоровья граждан. Также в центре внимания оказалась тема перехода системы здравоохранения на обязательные клинические рекомендации с 1 января 2025 года. Участники дискуссии подчеркнули необходимость адаптации рекомендаций с учетом реальных финансовых возможностей здравоохранения. Также врачи отметили необходимость принятия дополнительных мер по привлечению специалистов в систему здравоохранения, создания образовательных программ по медицинской инженерии.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы цифровизации в сфере здравоохранения. Экспертный совет намерен продолжить работу по совершенствованию этой системы в Нижегородской области.

"Мы создали экспертный совет для того, чтобы профессионально рассматривать вопросы и программы, которые предстоит обсуждать. Эти программы касаются не только медицины, но и многих других аспектов, связанных с качеством жизни граждан. Здравоохранение — важнейшая тема для каждого. Мы должны вести откровенный разговор о том, что работает, а что нет, обсуждая не только принимаемые законы, но и необходимые изменения. Наша цель — выявить и решить все проблемы и задачи, стоящие перед системой здравоохранения, в рамках работы экспертного совета", - отметил Евгений Люлин. 

"Повестка заседания была очень насыщенная, каждый участник активно делился проблемами и предложениями по их решению, что сделало разговор конструктивным. Также обсудили необходимость модернизации первичного звена и подготовки специалистов для ремонта медицинского оборудования. В условиях санкций важно развивать техническую базу и Нижегородская областная фармация готова предоставить площадки для обучения. Эта встреча дала старт обмену мнениями, и мы уверены, что предложения, которые были озвучены, будут проработаны и реализованы в будущем", - отметил Соломон Апоян.

Ранее сообщалось, что Центр репродуктивного здоровья планируется создать в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph