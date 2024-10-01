Первое заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения прошло в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Заксобрании Нижегородской области впервые прошло заседание экспертного совета по вопросам здравоохранения при комитете по социальным вопросам. В работе совета приняли участие председатель ЗСНО Евгений Люлин, председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова, председатель экспертного совета Соломон Апоян, руководители ведущих медицинских учреждений Нижегородской области.

Экспертный совет был создан летом текущего года. В его состав вошли в том числе главные врачи больниц и поликлиник, которые, обладая практическим опытом, могут предложить ценные идеи для совершенствования медицинской помощи. По итогам первого заседания стало очевидно, что ожидания оправдались: дискуссия была активной и конструктивной.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала поддержка репродуктивного здоровья граждан. Также в центре внимания оказалась тема перехода системы здравоохранения на обязательные клинические рекомендации с 1 января 2025 года. Участники дискуссии подчеркнули необходимость адаптации рекомендаций с учетом реальных финансовых возможностей здравоохранения. Также врачи отметили необходимость принятия дополнительных мер по привлечению специалистов в систему здравоохранения, создания образовательных программ по медицинской инженерии.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы цифровизации в сфере здравоохранения. Экспертный совет намерен продолжить работу по совершенствованию этой системы в Нижегородской области.

"Мы создали экспертный совет для того, чтобы профессионально рассматривать вопросы и программы, которые предстоит обсуждать. Эти программы касаются не только медицины, но и многих других аспектов, связанных с качеством жизни граждан. Здравоохранение — важнейшая тема для каждого. Мы должны вести откровенный разговор о том, что работает, а что нет, обсуждая не только принимаемые законы, но и необходимые изменения. Наша цель — выявить и решить все проблемы и задачи, стоящие перед системой здравоохранения, в рамках работы экспертного совета", - отметил Евгений Люлин.

"Повестка заседания была очень насыщенная, каждый участник активно делился проблемами и предложениями по их решению, что сделало разговор конструктивным. Также обсудили необходимость модернизации первичного звена и подготовки специалистов для ремонта медицинского оборудования. В условиях санкций важно развивать техническую базу и Нижегородская областная фармация готова предоставить площадки для обучения. Эта встреча дала старт обмену мнениями, и мы уверены, что предложения, которые были озвучены, будут проработаны и реализованы в будущем", - отметил Соломон Апоян.

Ранее сообщалось, что Центр репродуктивного здоровья планируется создать в Нижнем Новгороде.