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Политика

Кандидатуры на пост главы Дзержинска вынесены на обсуждение Гордумы

25 октября 2024 13:47  [96] Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Сегодня в Дзержинске состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, сообщили в пресс-службе Думы.

Его участниками стали исполняющий обязанности главы Михаил Клинков, которого выдвинул губернатор региона и партия "Единая Россия", депутат городской Думы Сергей Елизаров – от КПРФ и Кирилл Ваганов – от ЛДПР.

В составе конкурсной комиссии работали депутаты городской Думы и представители правительства Нижегородской области. Они рассмотрели заявления претендентов на должность и провели с ними собеседование. По итогам конкурса все заявленные кандидатуры представлены на обсуждение депутатского корпуса.

"Мы выслушали всех кандидатов, ознакомились с их концепциями развития Дзержинска. Они обозначили основные задачи, которые, с их точки зрения, необходимо решить на посту главы города. Убедились, что все поданные ими документы соответствуют необходимым требованиям. В итоге все кандидатуры допущены на следующий этап – выборы главы Дзержинска на заседании городской Думы", - сказала  председатель комиссии Виктория Николаева.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты городской Думы – Виктория Николаева, Нина Аранович, Александр Терентьев, Роман Шилов.
Четыре человека были включены по представлению Губернатора – первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Алексей Симонов, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович, начальник отдела реализации законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе министерства кадровой политики Нижегородской области Наталья Ильиных, заместитель директора департамента, начальник управления по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов государственно-правового департамента Нижегородской области Наталья Перкалева.

Выборы главы Дзержинска состоятся 30 октября на заседании Гордумы.

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Теги:
Выборы Гордума
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