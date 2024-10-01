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Общество

Готовность коммунальной техники к зиме проверили в Ленинском районе

25 октября 2024 16:15  [121] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Ленинском районе на территории муниципального бюджетного учреждения "Ремонт и эксплуатация дорог" провели смотр снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба администрации города, проверка снегоуборочной техники и рабочих бригад проходят во всех районах Нижнего Новгорода и уже прошла в Автозаводском и Нижегородском районах.

Готовность техники к зимнему сезону оценил первый заместитель главы города Антон Максимов. По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, коммунальные службы обеспечены противогололедными материалами и готовы к возможному выпадению снега.

Заместитель директора МБУ "РЭД" Евгений Чирков отметил, что зимой на дорогах района будут работать комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, лаповые снегопогрузчики и грейдеры.

Напомним, что по решению главы города Юрия Шалабаева с 2021 года закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.

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Теги:
Городское хозяйство Техника
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