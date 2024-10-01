Готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе в преддверии зимы прошел смотр спецтехники.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, первый заместитель главы города Антон Максимов оценил готовность к работе дорожных предприятий района.

Дежурство на дорогах ведется в круглосуточном режиме. Вся техника подключена к платформе "Лобачевский", оснащена GPS-навигацией, а работа дорожных рабочих отслеживается в режиме реального времени.

В подрядной организации МБУ "Центр" представлена вся техника, которая необходима для зимнего содержания улично-дорожной сети города, включая малогабаритную технику для уборки тротуаров.

Антон Максимов сообщил, что все ответственные за содержание дорог службы муниципалитета обеспечены противогололедными материалами, мэру ежедневно докладывают о готовности спецтехники.

По решению главы города Юрия Шалабаева с 2021 года закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.

Ранее сообщалось, что смотр снегоуборочной техники прошёл в Автозаводском районе.