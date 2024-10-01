Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2024 18:40  [30] ФНС Нижегородской области проводит "Дни открытых дверей"
21 октября 2024 18:16  [67] Центр репродуктивного здоровья планируется создать в Нижнем Новгороде
21 октября 2024 17:34  [117] Готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском районе
21 октября 2024 16:58  [120] Дорога к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде построена на 75%
21 октября 2024 16:04  [158] Оплата по геолокации заработает в электробусах Нижнего Новгорода с 22 октября
21 октября 2024 15:09  [190] Мошенники придумали новую уловку с квитанциями за ЖКУ
21 октября 2024 14:36  [181] Нижегородцы с начала года прошли более 150 тысяч исследований в "Поездах здоровья"
21 октября 2024 14:18  [243] Экс-директора нижегородского госпредприятия "ДиРОН" отправили под домашний арест
21 октября 2024 13:54  [222] Полицейские вскрыли схему мошенничества с землей для ИЖС на 1 млн рублей в Дзержинске
21 октября 2024 12:42  [240] Более 1 млрд рублей направят на транспортную безопасность тоннелей нижегородского метро
Общество

Готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском районе

21 октября 2024 17:34  [117] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе в преддверии зимы прошел смотр спецтехники. 

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, первый заместитель главы города Антон Максимов оценил готовность к работе дорожных предприятий района.

Дежурство на дорогах ведется в круглосуточном режиме. Вся техника подключена к платформе "Лобачевский", оснащена GPS-навигацией, а работа дорожных рабочих отслеживается в режиме реального времени. 

В подрядной организации МБУ "Центр" представлена вся техника, которая необходима для зимнего содержания улично-дорожной сети города, включая малогабаритную технику для уборки тротуаров. 

Антон Максимов сообщил, что все ответственные за содержание дорог службы муниципалитета обеспечены противогололедными материалами, мэру ежедневно докладывают о готовности спецтехники.

По решению главы города Юрия Шалабаева с 2021 года закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.

Ранее сообщалось, что смотр снегоуборочной техники прошёл в Автозаводском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Нижегородский район Техника
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2024 15:52  [658] Смотр снегоуборочной техники прошёл в Автозаводском районе
17 октября 2024 10:04  [380] Депутаты Гордумы обсудили разработку схемы сети ливневой канализации
15 октября 2024 08:58  [590] Превентивная обработка дорог от наледи ведётся в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph