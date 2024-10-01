Готовность спецтехники к зиме проверили в Нижегородском районе

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В Нижегородском районе в преддверии зимы прошел смотр спецтехники.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, первый заместитель главы города Антон Максимов оценил готовность к работе дорожных предприятий района.
Дежурство на дорогах ведется в круглосуточном режиме. Вся техника подключена к платформе "Лобачевский", оснащена GPS-навигацией, а работа дорожных рабочих отслеживается в режиме реального времени.
В подрядной организации МБУ "Центр" представлена вся техника, которая необходима для зимнего содержания улично-дорожной сети города, включая малогабаритную технику для уборки тротуаров.
Антон Максимов сообщил, что все ответственные за содержание дорог службы муниципалитета обеспечены противогололедными материалами, мэру ежедневно докладывают о готовности спецтехники.
По решению главы города Юрия Шалабаева с 2021 года закуплено более 400 единиц специальной дорожной техники.
Ранее сообщалось, что смотр снегоуборочной техники прошёл в Автозаводском районе.
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