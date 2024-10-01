Смотр снегоуборочной техники прошёл в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде проходят смотры снегоуборочной техники. Как сообщает пресс-служба администрации города, готовность коммунальной техники проверили в Автозаводском районе.

В этом сезоне спецтехника уже привлекалась к противогололедной обработке опасных участков дорог перед прогнозируемым первым снегом. На смотре были представлены комбинированные дорожные машины (КДМ), лаповые, фронтальные снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, бульдозеры.

По словам главы района Александра Нагина, техника к зиме подготовлена и укомплектована необходимым оборудованием. Глава района также уточнил, что, кроме муниципальной техники, во время сильных снегопадов к уборке привлекут дополнительные единицы спецтехники от ДУКов, подрядных и ресурсоснабжающих организаций.

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