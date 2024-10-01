Новый пешеходный светофор установили на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый светофорный объект установили на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пешеходные светофорные секции там оборудовали после обращений жителей к мэру Юрию Шалабаеву. По их словам, из-за расположенных рядом школ и в целом интенсивного пешеходного движения это место очень нуждалось в установке именно пешеходного светофора.

Напомним, что соответствующее поручение мэр дал главе Советского района Александру Иванову и директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрею Житникову в сентябре. "Рядом три школы, много детей переходят в этом месте дорогу, но не все делают это правильно. Пешеходного светофора здесь нет. Поручил профильному департаменту подготовить проект, чтобы установить на перекрестке нужный светофор", - отметил тогда по итогам обхода Советского района Юрий Шалабаев.

Спустя месяц новый светофор запущен в эксплуатацию.

"Для того чтобы школьники и другие пешеходы не путались, на какой сигнал светофора переходить проезжую часть, на светофорах установили пешеходные секции, определяющие и подсказывающие, в каком направлении разрешено движение пешеходов", – пояснили специалисты МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение".

Ранее сообщалось, что желтые мигающие светофоры установили на улице Совнаркомовской.