Более 20 ФАПов построят в Нижегородской области в 2025 году

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В Нижегородской области планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин
По его словам, с 2025 года ФАПы перестанут считаться объектами капстроительства.
"Это значительно ускорит и удешевит их возведение. Средства на них строительство буду заложены в региональном бюджете на следующий год. Сейчас ставим задачу: строить ФАП за три месяца за 6-8 млн рублей – со всеми коммуникациями и медоборудованием",- рассказал Люлин.
Председатель Заксобрания Нижегородской области подчеркнул, что при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов будет учтен опыт соседней Чувашии, где давно и успешно возводят модульные конструкции.
Напомним, онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году.
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