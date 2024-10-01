Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Александра Ефремцева Общество

Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Ефремцева.

Он скоропостижно скончался на 51-м году жизни.

"Александр Владимирович большую часть своей профессиональной деятельности связал с аграрной сферой. Он знал регион, умел общаться с людьми, понимал сельское хозяйство. Все эти качества оказались очень востребованными при его работе в Заксобрании. Александр Ефремцев много внимания уделял работе на территории своего округа, взаимодействию с жителями. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Ефремцева",- сказал Глеб Никитин.

Напомним, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев скончался 26 октября.