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Общество

Нижегородцы смогут принять участие в "Большом этнографическом диктанте"

27 октября 2024 11:43  [87] Общество

Жителей Нижегородской области приглашают присоединиться к ежегодной Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". Как сообщают организаторы акции, она стартует 1 ноября, в преддверии празднования Дня народного единства, и продлится до 8 ноября.

В министерстве образования и науки Нижегородской области рассказали, что в рамках акции жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, могут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

С каждым годом акция привлекает все больше участников. В 2023 году свой уровень этнографической грамотности проверили более 3,4 млн человек из всех 89 регионов России и 228 зарубежных стран. В Нижегородской области акцию поддержало свыше 35,3 тысячи жителей.

Принять участие в акции можно как очно, так и в онлайн-формате. Для тех, кто хочет написать диктант очно, 2 ноября будет работать площадка в Доме народного единства (г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9Б). Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Онлайн-участники смогут ответить на вопросы диктанта с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти диктант".

Участникам младше 16 лет предстоит ответить на 20 общефедеральных вопросов. В свою очередь, тем, кто старше 16 лет, предложат 30 вопросов: 20 – из общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России.

Впервые в разработке вопросов принимают участие все желающие, для этого на официальном сайте www.miretno.ru создана вкладка «Предложить вопрос». Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть диктанта, их авторы получат памятные призы с символикой акции. Правильные ответы на задания диктанта будут опубликованы на сайте акции до 13 ноября 2024 года.

Подробную информацию о Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" можно узнать на сайте https://miretno.ru/ и в официальной группе во "ВКонтакте": https://vk.com/miretno.

 

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Теги:
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