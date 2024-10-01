ФК "Пари НН" проиграл московскому "Спартаку" 0:2 Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 27 октября в 13-м туре РПЛ проиграл на своем поле московскому "Спартаку" со счетом 0:2. Об этом сообщает fcnn.ru.

У гостей во второй тайме отличились Бонгонда и Николсон.

"Огромное спасибо нашим болельщикам, кто сегодня поддерживал нашу команду", - говорится в сообщении пресс-службы "Пари НН".

После 13 матчей в активе у "Пари НН" 12 очков, команда на данный момент находится на 12 месте в турнирной таблице.

Свой следующий матч в чемпионате РПЛ "Пари НН" проведет 3 ноября. Нижегородцы в Грозном сразятся с местным "Ахматом".