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Спорт

ФК "Пари НН" проиграл московскому "Спартаку" 0:2

27 октября 2024 16:23  [60] Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" 27 октября в 13-м туре РПЛ проиграл на своем поле московскому "Спартаку" со счетом 0:2. Об этом сообщает fcnn.ru.

У гостей во второй тайме отличились Бонгонда и Николсон.

"Огромное спасибо нашим болельщикам, кто сегодня поддерживал нашу команду", - говорится в сообщении пресс-службы "Пари НН".

После 13 матчей в активе у "Пари НН" 12 очков, команда на данный момент находится на 12 месте в турнирной таблице.

Свой следующий матч в чемпионате РПЛ "Пари НН" проведет 3 ноября. Нижегородцы в Грозном сразятся с местным "Ахматом".

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Теги:
Футбол
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