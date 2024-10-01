Прощание с Александром Ефремцевым пройдет 28 октября в соборе Александра Невского Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Прощание с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Александром Ефремцевым пройдет 28 октября в соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В 11.00 в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского состоится отпевание Ефремцева Александра Владимировича. В 11:45 – прощание, митинг. В 12:30 – вынос", - говорится в сообщении.

Напомним, что депутат нижегородского Заксобрания Александр Ефремцев скончался 26 октября.

Глава региона Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Александра Ефремцева.