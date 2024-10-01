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Общество

Фальсифицированную сметану производили в Нижегородской области

28 октября 2024 08:57  [81] Общество
Фальсифицированную сметану производили в Нижегородской области

Фальсифицированную сметану производили в Нижегородской области

Фото: Управление Россельхознадзора по Нижегородской области

Россельхознадзор зафиксировал неоднократные факты выпуска в оборот фальсифицированной молочной продукции нижегородского производителя. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в ходе наблюдения в период с июня по октябрь текущего года выявлена молочная продукция (масло, сметана, творог), произведённая ООО "Околица", несоответствующая требованиям технических регламентов по жирно-кислотному составу, массовой доле сорбиновой кислоты, наличию растительных жиров, ДНК сои (Glycine max), наличию лекарственных препаратов.

В Россельхознадзоре уточнили, что пробы указанной продукции отбирались в социально-значимых учреждениях как Нижегородской области, так и других регионов.

Организации выдано два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, недействительными признаны 12 деклараций о соответствии на молочную продукцию.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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