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Экономика

Импорт сливочного масла в России вырос на 9%

24 октября 2024 13:12  [116] Экономика

Импорт сливочного масла в Россию с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 9%, сообщает ТАСС.

"По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что основным поставщиком сливочного масла в Россию является Белоруссия. С начала года из республики отгрузили 89 тысяч тонн продукции.

Ранее сообщалось, что рынок России в полном объеме обеспечен сливочным маслом. Также сообщалось, что Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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