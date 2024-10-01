Путин подписал закон о расчёте пенсий военным и силовикам

В России с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемый при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, этот закон относится к пенсионному обеспечению лиц, которые служили в вооруженных силах, полиции, учреждениях ФСИН, подразделениях Росгвардии и других службах.
Напомним, что в начале 2025 года произойдёт очередное повышение пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Индексация выплат военным пенсионерам на 5,1% состоялась в октябре.
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