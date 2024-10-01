Уголовное дело возбудили после жёсткой посадки вертолёта санавиации под Семёновом Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи возбудили уголовное дело после жёсткой посадки вертолёта санавиации в Нижегородской области. В рамках расследования проведут несколько экспертиз. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Напомним, ЧП случилось недалеко от Семёнова, в двух километрах северней посёлка Малая Овсянка. Вертолёт выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород. По информации Следкома, в результате жёсткой посадки воздушное судно разрушено, владелец понёс большой ущерб, четыре человека - члены экипажа и пассажиры - получили многочисленные травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Предполагается назначение ряда экспертиз, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия.