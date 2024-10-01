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Общество

Три ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре

28 октября 2024 12:22  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в Нижегородской области в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на ярмарках нижегородцы смогут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов напрямую от производителей.

"Проведение таких ярмарок - хорошая возможность для продвижения товаров региональных предпринимателей, что является важным инструментом, дополняющим меры поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Администрации муниципалитетов предоставляют предпринимателям бесплатные торговые места, что особенно важно для самозанятых и микробизнеса",- сообщил Черкасов.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям нужно обратиться в администрацию своего муниципального или городского округа.

Первая ярмарка "Покупайте нижегородское" состоится 1 ноября на площади около ДК в Перевозе. Следующая ярмарка запланирована 8 ноября у Дома культуры в селе Чернуха Кстовского района. Последняя ярмарка пройдет 14 ноября около дома №26 по улице Пономарева в Заволжье.

Напомним, ярмарка НХП "Секреты мастеров" открылась в Нижнем Новгороде 26 октября.

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Теги:
НХП ярмарки
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