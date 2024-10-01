Суд приостановил работу двух баров в Нижнем Новгороде Общество

Суд приостановил работу двух баров в Нижнем Новгороде за нелегальную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Сотрудники полиции во время рейда обнаружили, что в двух заведениях ведется торговля алкоголем без соответствующей лицензии и документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции.

На юридических лиц были составлены протоколы за допущенные нарушения.

Суд принял решение приостановить работу баров на 60 и 30 суток, а также постановил уничтожить изъятую при проверке алкогольную продукцию.

"В Автозаводском районном отделении судебных приставов № 1 Нижнего Новгорода ГУФССП РФ по Нижегородской области на основании решения Арбитражного суда региона были возбуждены соответствующие исполнительные производства. Судебный пристав выехал на место и опечатал помещения и входные группы баров", - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, бар закрыли в Московском районе Нижнего Новгорода за нелегальную продажу алкоголя.