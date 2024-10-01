Суд приостановил работу двух баров в Нижнем Новгороде за нелегальную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Сотрудники полиции во время рейда обнаружили, что в двух заведениях ведется торговля алкоголем без соответствующей лицензии и документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции.
На юридических лиц были составлены протоколы за допущенные нарушения.
Суд принял решение приостановить работу баров на 60 и 30 суток, а также постановил уничтожить изъятую при проверке алкогольную продукцию.
"В Автозаводском районном отделении судебных приставов № 1 Нижнего Новгорода ГУФССП РФ по Нижегородской области на основании решения Арбитражного суда региона были возбуждены соответствующие исполнительные производства. Судебный пристав выехал на место и опечатал помещения и входные группы баров", - пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, бар закрыли в Московском районе Нижнего Новгорода за нелегальную продажу алкоголя.
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