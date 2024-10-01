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Бизнес

Более 2 тысяч человек стали участниками гастрофеста "Хороши зелёны щи!" в Ковернино

28 октября 2024 14:03  [36] Бизнес

Фото: газета "Ковернинские новости" и Центр досуга п. Ковернино

Более 2 тысяч человек приняли участие в гастрономическом фестивале традиционной русской кухни "Хороши зелёны щи!", который прошел в поселке Ковернино Нижегородской области. Как сообщает администрация Ковернинского муниципального округа, традиционное ковернинское блюдо – зелёные щи - приготовили 14 команд-участников, среди которых организации общественного питания, семейные команды и местные хозяюшки.

По словам глава МСУ Ковернинского муниципального округа Олега Шмелева, фестиваль «Хороши зелёны щи!» впервые прошел в 2017 году. 

В этом году гости фестиваля приняли участие в различных мастер-классах, народных играх, посоревновались в исполнении частушек. Желающие могли приобрести фермерские продукты и изделия народных художественных промыслов. Всех участники дегустационного конкурса получили призы.

Отмечается, что площадки "Гастрономические традиции", "Колесо истории",  "Сила единства", "Спортивные забавы" были подготовлены активистами "Движения Первых", волонтёрами и школьниками округа.

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Теги:
Фестиваль
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