Более 2 кг "синтетики" изъяли в Дзержинске из тайников драгдилера из Татарстана Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя республики Татарстан, который оборудовал в Дзержинске десятки тайников для сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ВМД по Нижегородской области.

Молодого человека задержали в ходе отработки оперативной информации. В полиции рассказали, что в период с июля по сентябрь этого года он оборудовал на территории Дзержинска более 130 тайников-закладок, треть из которых он успел реализовать. Из остальных тайников было изъято около 2 кг синтетического наркотика.

Задержанный в ходе допроса сообщил, что приехал в Нижний Новгород с целью "подработки" путём незаконного распространения наркотических веществ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере), молодой человек заключён под стражу.

Следователи провели комплекс следственных действий, и сейчас устанавливают иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений на территории региона.