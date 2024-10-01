Более 2 кг "синтетики" изъяли в Дзержинске из тайников драгдилера из Татарстана

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя республики Татарстан, который оборудовал в Дзержинске десятки тайников для сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ВМД по Нижегородской области.
Молодого человека задержали в ходе отработки оперативной информации. В полиции рассказали, что в период с июля по сентябрь этого года он оборудовал на территории Дзержинска более 130 тайников-закладок, треть из которых он успел реализовать. Из остальных тайников было изъято около 2 кг синтетического наркотика.
Задержанный в ходе допроса сообщил, что приехал в Нижний Новгород с целью "подработки" путём незаконного распространения наркотических веществ.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере), молодой человек заключён под стражу.
Следователи провели комплекс следственных действий, и сейчас устанавливают иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений на территории региона.Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2024 года на территории Нижегородской области выявлено более 2,5 тысячи наркопреступлений, из которых свыше 2 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких. В том числе установлено 20 наркопритонов.
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