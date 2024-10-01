Встреча Захара Прилепина с читателями прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Читатели и поклонники творчества встретились с писателем Захаром Прилепиным в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным прошла в рамках школы- фестиваля Леонида Лундстрема в "КУПНО. СТАРТ" 28 октября.

На встрече также присутствовали более 40 талантливых детей-музыкантов.

Захар Прилепин считает, что специальная военная операция показала "проседание"нашей культуры и культурной элиты в связи с новыми вызовами.

"Нам надо заново пересоздавать культурную элиту и создавать новую молодую элиту. Не послезавтра, а именно сейчас. Общественники, как и во все времена, должны работать с самыми ключевыми группами людей: музыкантами, поэтами, военными. У нас президент России Владимир Путин, в частности, продвигает военную элиту, отбирая этих людей и направляя на обучение в какой-либо сфере", - рассказал Прилепин.

Он также подчеркнул, что вся элита в нашей стране сейчас западная, и одномоментно ее заменить невозможно.

"Это грозит катастрофическими последствиями. Дело в том, что другой элиты у нас нет, ее еще не воспитали. Скрипач, руководитель школы-фестиваля Леонида Лундстрема Петр Линдстрем начинает создавать этих специалистов. Определенный эффект мы получим чуть позже", - добавил Захар Прилепин.

Ранее Захар Прилепин рассказал, что, по его мнению, российские войска могут дойти до Днепропетровской области за полгода.