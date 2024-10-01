Захар Прилепин: "Российские войска могут дойти до Днепропетровской области за полгода" Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Около полугода понадобится российским войскам, чтобы дойти до Днепропетровской области. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такую оценку ходу СВО дал нижегородский писатель Захар Прилепин на встрече с читателями в рамках школы-фестиваля Леонида Лундстрема в "КУПНО. СТАРТ" 28 октября.

По его словам, российские войска только за вчерашний день освободили два небольших города.

"Вся Украина - это гораздо больше. Однако, возможности для завершения войны есть всегда, но на каких условиях и в каких обстоятельствах - это уже другой вопрос. Мы пока не победили, но мы видим призрак этой победы", - сказал Прилепин.

Ранее сообщалось, что презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Нижнем Новгороде.