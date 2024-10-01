Российские банки начали повышать ставки по вкладам Экономика

Российские банки начали повышать ставки по вкладам, сообщает РИА Новости. Напомним, 25 октября Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов - до 21%.

В итоге банк "Дом.РФ" с понедельника поднял максимальную ставку по вкладам на 1,2% до 22,1% годовых.

ПСБ поднял ставки по срочным вкладам до 21,6%.

"Абсолют банк" объявил о повышении ставки по популярным вкладам со вторника - до 22% при условии размещения средств на полгода.

Ранее ВТБ уже повысил ставки по рублёвым депозитам до 22% годовых.