Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодёжи

Предприятия в России "загружены заказами", а коллективы работают уверенно и стабильно, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает телеканал "360".
Глава государства отметил, что уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет составляет менее 9%. За год она снизилась больше чем на 2% - в 2023-м она составляла 11,6%.
Также Владимир Путин напомнил, что безработица находится на рекордном низком уровне уже три месяца - всего 2,4% по стране.
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