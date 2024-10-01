Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодёжи Общество

Предприятия в России "загружены заказами", а коллективы работают уверенно и стабильно, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает телеканал "360".

Глава государства отметил, что уровень безработицы среди молодых людей в возрасте до 25 лет составляет менее 9%. За год она снизилась больше чем на 2% - в 2023-м она составляла 11,6%.

Также Владимир Путин напомнил, что безработица находится на рекордном низком уровне уже три месяца - всего 2,4% по стране.