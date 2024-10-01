Аварийный дом снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода за 1,4 млн рублей Общество

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Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса аварийного дома № 19 литера А в переулке Трамвайном. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит снести дом в течение 15 дней с момента заключения контракта и посеять на этом месте газон.

Двухэтажный дом был построен в 1958 году. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в начале декабря 2015 года. В нем расположено 6 жилых помещений.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Итоги торгов подведут 11 ноября.

Напомним, дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году.