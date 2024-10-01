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Экономика

Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области определен на уровне ruА+

29 октября 2024 17:41  [37] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области подтвержден на уровне ruА+, прогноз "стабильный". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные рейтингового агентства "Эксперт РА".

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" также подтвердило кредитный рейтинг по облигациям серий 35014, 35015, 35016 – на уровне ruА+.

Аналитики "Эксперт РА" оценивают Нижегородскую область как регион, характеризующийся высокими размерными характеристиками. Объем ВРП за 2023 год составил 2,7 трлн рублей, что в сопоставимых ценах более чем на 11% выше уровня 2022 года.

Позитивное влияние на динамику ВРП оказал рост промышленного производства, в частности, обрабатывающих производств, а также сельского хозяйства, оборота розничной торговли, объема строительных работ. В 2024 году промышленный сектор также демонстрирует положительную динамику. Помимо этого, рост наблюдается по обороту розничной торговли и объему платных услуг.

"Аналитики агентства отмечают положительную динамику по основным отраслям экономики, инвестициям, доходам населения, а также по налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета. Важное значение имеют также структура долговой нагрузки и основные направления расходов", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Уровень долговой нагрузки региона агентство "Эксперт РА" оценивает как умеренно низкий. Долговой портфель сформирован в основном из бюджетных кредитов, доля которых составляла 73%. Остальной долг был представлен облигационными займами с долей 21,9%, банковскими кредитами – 4,8%, и гарантийными обязательствами - 0,3%.

Напомним, промышленное производство выросло в Нижегородской области на 3,4% в 2024 году.

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