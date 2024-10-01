Движение электросамокатов планируется запретить на центральных улицах Нижнего Новгорода Общество

В Заксобрании Нижегородской области обсудили возможные ограничения для передвижения на электросамокатах в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В рамках заседания Общественного совета обсуждался запрет на движение электросамокатов на пешеходной части улиц Большая Покровская и Верхневолжская набережная. К дискуссии также присоединились сотрудники ГИБДД, администрации Нижнего Новгорода.

По словам представителей мэрии, под запрет попадут как прокатные самокаты, так и личные. В будущем году мэрия планирует перезаключить соглашения с кикшеринговыми компаниями уже на новых условиях.

Председатель Общественного совета при Заксобрании Нижегородской области Виктор Лунин напомнил, что вопрос ограничения движения электросамокатов в центре города уже обсуждался на июльском заседании совета. Тогда в разговоре приняли участие сами представители кикшеринга, которые как раз и сообщили об отсутствии контроля за перемещением и скоростным режимом личных самокатов. Вместе с тем в ГИБДД заявляют о росте числа ДТП с участием электросамокатов в регионе. Всего произошло 270 таких аварий, три из них – с погибшими.

"Безусловно, риски столкновений с самокатчиками вырастают в разы на таких оживлённых улицах, как Большая Покровская и Верхневолжская набережная. Сегодня все члены Общественного совета единогласно проголосовали за запрет электросамокатов на этих улицах, что должно стимулировать скорейшее решение этого вопроса в администрации города. Конечно, вопрос нужно рассматривать глобальнее. Общественный совет намерен обратиться к депутатам Заксобрания, чтобы обсудить возможность выйти на федеральный уровень с предложениями по регулированию передвижения электросамокатов", - подчеркнул Виктор Лунин.

Ранее сообщалось, что почти 4,6 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами выявлено в Нижнем Новгороде.

ГИБДД ранее зарегистрировала более 40 ДТП с участием детей на самокатах в Нижнем Новгороде.