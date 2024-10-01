Двое юных балахнинцев подожгли дверь в квартиру нижегородки по заданию "куратора" Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода полиции раскрыли уголовное дело по факту совершения поджога входной двери одной из квартир дома на улице Ванеева. Оказалось, что преступление совершили двое 16-летних жителей Балахны, которые выполняли задания "кураторов" из мессенджера.

Заявление в полицию поступило от 45-летней местной жительницы.Она рассказала, что неизвестные подожгли дверь в её квартиру, а на стену в тамбуре нанесли краской надпись.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двух юношей, причастных к совершению данного противоправного деяния. Молодые люди дали признательные показания.

В ходе допроса они рассказали, что одному из задержанных в мессенджере поступило от незнакомого человека предложение подзаработать. Молодой человек согласился и перенаправил предложение своему другу. В ходе переписки с помощью смс-сообщений "куратор" давал молодым людям задания, выполнение которых нужно было снимать на камеру.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов, полицейские изъяли одежду, в которой совершено преступление, а также компьютерную технику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Юношам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в ноябре 2023 года жительница Сарова попыталась поджечь чужой автомобиль по указанию мошенников.

Также отметим, что в августе 2023 года ФСБ пресекла поджог военкомата на Бору.