Двое юных балахнинцев подожгли дверь в квартиру нижегородки по заданию "куратора"

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Сотрудники полиции Нижнего Новгорода полиции раскрыли уголовное дело по факту совершения поджога входной двери одной из квартир дома на улице Ванеева. Оказалось, что преступление совершили двое 16-летних жителей Балахны, которые выполняли задания "кураторов" из мессенджера.
Заявление в полицию поступило от 45-летней местной жительницы.Она рассказала, что неизвестные подожгли дверь в её квартиру, а на стену в тамбуре нанесли краской надпись.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двух юношей, причастных к совершению данного противоправного деяния. Молодые люди дали признательные показания.
В ходе допроса они рассказали, что одному из задержанных в мессенджере поступило от незнакомого человека предложение подзаработать. Молодой человек согласился и перенаправил предложение своему другу. В ходе переписки с помощью смс-сообщений "куратор" давал молодым людям задания, выполнение которых нужно было снимать на камеру.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов, полицейские изъяли одежду, в которой совершено преступление, а также компьютерную технику.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Юношам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, в ноябре 2023 года жительница Сарова попыталась поджечь чужой автомобиль по указанию мошенников.
Также отметим, что в августе 2023 года ФСБ пресекла поджог военкомата на Бору.
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