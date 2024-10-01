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Культура и отдых

Уличная фотовыставка про Нижний Новгород открылась в Москве

30 октября 2024 12:56  [100] Культура и отдых

Фото: Яна Наместникова

В московском Парке культуры и отдыха "Ходынское поле" открылась уличная фотовыставка "Нижний Новгород. Культурная столица 2024 года".

Как сообщает АНО "Центр 800", экспозиция включает в себя 32 фотоработы, каждая из которых рассказывает об одном из мероприятий, проходивших в рамках событийной программы "Культурной столицы-2024". Это большие выставочные проекты, театральные премьеры, фестивали, исторические реконструкции и викторины, спортивные игры и соревнования. Фотографии расположили в хронологическом порядке. 

Напомним, Нижний Новгород стал первым в стране городом, победившим в федеральном конкурсе, организованном фондом "Культурная столица" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году уже прошло более 150 мероприятий, которые раскрывают жизнь и традиции Нижегородской области во всём их многообразии.

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Ранее сообщалось, что Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник принимает участие в выставке "Китайские коллекции музеев России" в Казани. 

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Теги:
Выставка Фотографии
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