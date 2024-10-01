НГИАМЗ принимает участие в выставке "Китайские коллекции музеев России" в Казани Культура и отдых

Фото: Мария Вандышева

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник принимает участие в выставке "Китайские коллекции музеев России" в Казани. Она проходит в Национальном музее Республики Татарстан и приурочена к саммиту стран БРИКС.

Замминистра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин рассказал, что открытие этого проекта в нынешнем году символично, поскольку исполняется 75 лет с начала дипломатических отношений между Россией и Китаем. Выставка подчеркивает бережное и уважительное отношение россиян к великой китайской культуре и её наследию. Это еще одно доказательство давних и прочных взаимоотношений между государствами.

Как отметили в Минкульте Нижегородской области, межмузейный выставочный проект реализован в рамках нацпроекта "Культура". Он объединил семь федеральных и региональных музеев России. Так, помимо принимающей стороны и НГИАМЗ в нём участвуют Государственный музей искусства народов Востока, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Национальный музей Республики Бурятия, Кяхтинский краеведческий музей им. Академика В.А. Обручева, Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.

По словам директора Нижегородского музея-заповедника Юрия Филиппова, всего за два месяца удалось в одном месте организовать встречу предметов из Москвы, Петергофа, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ, Кяхты и Хабаровска.

"Все они в незапамятные времена попали в наши музеи, и то, что сейчас они участвуют в проекте, посвященном Китаю - стране, которая имеет более чем пятитысячелетнюю историю, - дорогого стоит", - сказал он.

НГИАМЗ представил для проекта десять экспонатов китайского декоративно-прикладного искусства XVIII – XIX веков - китайские живописные эмали на меди, предметы керамики, тканевые изделия и деревянный веер с бумажными вставками. Это предметы из собрания известного русского фотографа и художника Андрея Карелина и коллекции нижегородских дворян Шереметевых.

В общей экспозиции представлены экспонаты, созданные мастерами Поднебесной, начиная с III века до нашей эры и заканчивая XIX столетием - фарфор, бронза, вышивка, предметы одежды и религиозного культа, графика, каллиграфия, нумизматика и краснолаковое производство. Они затрагивают разные эпохи и разные сферы жизни, а некоторые представлены впервые.

Кроме того, в ходе открытия выставки были вручены благодарности от министерства культуры Республики Татарстан директорам музеев-участников – генеральному директору Нижегородского музея-заповедника Юрию Филиппову и директору Национального музея Республики Бурятия Татьяне Бороноевой.

Выставка "Китайские коллекции музеев России" будет доступна для посещения до 3 февраля 2025 года в Графитовом зале Национального музея Республики Татарстан.