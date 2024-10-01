Семейный парк планируют создать на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба компании GloraX

Семейный спортивный парк планируется создать на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба федерального девелопера GloraX.

Парк появится в составе Набережной Культуры спорта, его концепцию разработали специалисты GloraX.

Так, в новом общественном пространстве обустроят два скейтпарка, площадку для паркура и памп-трек — специальную трассу с перепадами высот и препятствиями, где можно кататься на роликах, скейтборде, велосипеде или самокате. Рядом с памп-треком будет проложена велодорожка.

Для любителей командных видов спорта обустроят специальную площадку с баскетбольным кольцом для игры в стритбол.

Кроме того, на территории семейного спортивного парка появится отдельная workout-зона, а рядом с ней - спортивно-игровая площадка для детей.

Центральную часть парка отдадут для спокойного отдыха, где можно будет позаниматься йогой на открытом воздухе. Здесь установят столы и скамейки для проведения семейных пикников, а в дальнейшем здесь планируется открыть кафе с террасой. На крутом склоне планируется обустроить видовой амфитеатр с видами на Оку.

В сквере также будет предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак со специальным оборудованием.

Напомним, GloraX планирует застроить земельный участок по КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что реновация улицы Черниговской стартовала в июле. Здесь также планируется построить культурный центр и рестораны.